Омск-Информ
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·Происшествия

Дознаватели выясняют причину пожара.

Сегодня, 9 января 2025 года,  в 2:49 часов стало известно о пожаре в районном поселке Любинском Омской области. Полыхал снегоход.

Возгорание оперативно потушили 8 сотрудников МЧС России, задействовав 2 единицы техники. Пострадавших нет. Но средство передвижения восстановлению не подлежит.

·Происшествия

Дознаватели выясняют причину пожара.

Сегодня, 9 января 2025 года,  в 2:49 часов стало известно о пожаре в районном поселке Любинском Омской области. Полыхал снегоход.

Возгорание оперативно потушили 8 сотрудников МЧС России, задействовав 2 единицы техники. Пострадавших нет. Но средство передвижения восстановлению не подлежит.