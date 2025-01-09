На вырученные средства волонтеры закупили бытовую технику и обновили социально-бытовую инфраструктуру учреждения.

Сотрудники компании «Газпромнефть – смазочные материалы» провели благотворительный аукцион в поддержку Омского дома детства. На вырученные средства для учреждения приобрели бытовую технику и расширили возможности социально-бытовой инфраструктуры.

Партнером социального проекта «Энергия добра» стал Дом детства им Г. М. Кравцова, где воспитываются 40 ребят от 3 до 17 лет, оставшихся без попечения родителей. Сотрудники производственных площадок компании «Газпромнефть – смазочные материалы» вместе со своими детьми создали елочные игрушки, а затем волонтеры провели благотворительный аукцион. Вырученные на нем средства пошли на оснащение каждой группы бытовой техникой и комплектами посуды, чтобы воспитанники под присмотром педагогов могли учиться готовить и осваивать необходимые для самостоятельной жизни навыки. Кроме того, волонтеры помогли Дому детства обновить помещения, а для воспитанников провели серию творческих мастер-классов.

– Нашим воспитанникам важно ощущать человеческое участие и тепло сердец. Но не менее важна помощь, которая напрямую влияет на качество их подготовки к самостоятельной жизни, когда они выйдут из нашего дома и начнут строить свой, – говорит директор Дома детства им. Г. М. Кравцова Наталья Гриньке. – Благодаря поддержке сотрудников «Газпромнефть-СМ» дети смогут приобрести больше навыков, которые необходимы в быту каждый день. Это не только их будущая успешная социализация, но и пример того, какими неравнодушными к другим они могут стать сами.

Проект «Энергия добра» является частью масштабной социальной работы, которую «Газпромнефть-СМ» ведет в регионах своей деятельности в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». В Омске волонтеры регулярно организуют сессии арт-терапии для пациентов гематологического отделения Областной детской клинической больницы, проводят спортивные праздники для детей с особенностями здоровья.

– С каждым годом в социальные проекты нашей компании вовлекается все больше сотрудников в разных городах. Они не только присоединяются к действующим акциям, но и создают собственные волонтерские проекты, – отмечает гендиректор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец. – Значительная часть этой общей энергии направлена на детей, которым очень нужны поддержка, забота и внимание взрослых. Делая добро для других, мы помогаем преумножать его в окружающем мире.

Социальные проекты компании доказали свою эффективность и продолжат реализовываться в 2025 году.

Фото: Дмитрий Верхоробин