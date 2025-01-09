Их отправили в колонию.

Первомайский районный суд Омска вынес приговор 15 членам организованной преступной группы, которая обманывала омичей в 2014–2017 годах и похищала их деньги. Их признали мошенниками.

Как сообщает прокуратура, организатор, находящийся в федеральном розыске, зарегистрировал медицинские центры «Источник красоты», «Афродита» и «Ника». Горожанам оказывали якобы лечебные и косметологические услуги. Сначала людям предлагали пройти бесплатное обследование для выявления скрытых заболеваний. Потом их убеждали покупать курсы оздоровительных процедур, в том числе в кредит.

На самом деле для лечебных манипуляций сотрудники использовали обычные бытовые диагностические приборы. В итоге преступники похитили у 79 человек более 7,5 млн рублей.

В итоге 5 из 15 преступников отправили в колонию общего режима на 2–2,9 года. Еще 10 человек получили условные сроки. С них также солидарно взыскали более 2,2 млн рублей.

Ранее руководительница одного из медицинских центров заключила со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Ее приговорили к 3 годам колонии общего режима.