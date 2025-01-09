Министерство просвещения уверяет, что школы и вузы подготовлены к возможной вспышке метапневмовируса.

В омской системе образования не планируют вводить ограничения из-за метапневмовируса, который начал распространяться в Китае в январе 2025 года. Министерство просвещения внимательно следит за ситуацией.

– Российская образовательная система демонстрирует высокую готовность к различным вызовам – это опыт, накопленный во время пандемии коронавируса 2020 года. Все образовательные учреждения полностью оборудованы всем необходимым и готовы к любому развитию ситуации, – рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он также добавил, что в учебных заведениях проводят санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные мероприятия и уделяют особое внимание эпидемиологической безопасности.

Обращений, связанных с новым вирусом, от участников образовательного процесса по поводу метапневмовируса еще не поступало. Роспотребнадзор следит за ситуацией из-за увеличения числа случаев заболевания в Китае.