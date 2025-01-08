Настоящим героем матча стал нападающий Никита Холодилин.

Сегодня, 8 января, на выездном матче в Череповце «Авангард» сыграл против «Северстали». Несмотря на активные атаки омичей, хозяева открыли счет, забив на 8 минуте первого периода, а затем удвоив преимущество, 2:0.

Во втором периоде игроки череповецкого клуба забросили еще одну шайбу, 3:0. Омичи начали отвечать на 5-й минуте. Нападающий Никита Холодилин забил поочередно две шайбы, 3:2. Однако в конце «Северсталь» реализовала атаку, счет составил 4:2.

В третьем периоде разрыв уменьшил нападающий Рид Буше, сократив отставание до одного очка, 4:3. Однако хозяева взяли реванш, однако «ястребы» не уступали, 5:4.

На последних минутах «Авангард» взял таймаут, снял вратаря и сравнял счет в серии. Гол нападающего Наиля Якупова перевел игру в овертайм.

Внезапным героем матча стал Никита Холодилин, оформивший хет-трик в серии буллитов. Итоговый счет составил 6:5 в пользу омичей.

Следующая игра предстоит «Авангарду» уже на домашней G-Drive Арене 12 января, в 17часов, против уфимского «Салавата Юлаева».