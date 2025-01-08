Омск-Информ
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·Общество

Художники начали изображать на муралах креативное солнце.

Омск вступил в год, который проведет в статусе молодежной столицы России. Сегодня в пространстве «306 квадратов» художники рисуют муралы с логотипом столицы – креативным солнцем. Эти изображения призваны напоминать всем его гостям, что Омск – город по имени Солнце.

- Это потрясающе, что наш город получил статус молодежной столицы! – поделился художник Эдвин Франк. – Уверен, что это звание подарит Омску большие перспективы, поспособствует развитию городской среды, привлечет туристов. А мы, конечно, продолжим продвигать уличное искусство в регионе!

Художнику помогают создать муралы активисты различных молодежных объединений. 

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·Общество

Художники начали изображать на муралах креативное солнце.

Омск вступил в год, который проведет в статусе молодежной столицы России. Сегодня в пространстве «306 квадратов» художники рисуют муралы с логотипом столицы – креативным солнцем. Эти изображения призваны напоминать всем его гостям, что Омск – город по имени Солнце.

- Это потрясающе, что наш город получил статус молодежной столицы! – поделился художник Эдвин Франк. – Уверен, что это звание подарит Омску большие перспективы, поспособствует развитию городской среды, привлечет туристов. А мы, конечно, продолжим продвигать уличное искусство в регионе!

Художнику помогают создать муралы активисты различных молодежных объединений. 

1287