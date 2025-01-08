Омск-Информ
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·Происшествия

Причиной пожара стала неосторожность при курении.

Сегодня, 8 января, в 16:57, стало известно о пожаре в частном доме в селе Одесское Одесского района Омской области.

Возгорание на 25 кв. м. потушили за полчаса 7 сотрудников МЧС России, задействовав 2 единицы техники. 

В доме обнаружено тело хозяина дома.

Дознаватели МЧС России установили предварительную причину пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

·Происшествия

Причиной пожара стала неосторожность при курении.

Сегодня, 8 января, в 16:57, стало известно о пожаре в частном доме в селе Одесское Одесского района Омской области.

Возгорание на 25 кв. м. потушили за полчаса 7 сотрудников МЧС России, задействовав 2 единицы техники. 

В доме обнаружено тело хозяина дома.

Дознаватели МЧС России установили предварительную причину пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.