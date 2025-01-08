В квартире выполнен дизайнерский ремонт, а в дверь врезан умный замок в виде отпечатка пальца.

На сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже трехкомнатной квартиры на в 17-этажном доме 2015 года постройки на улице Конева, 8 к. 1 на Левобережье Омска. Жилье в микрорайоне «Кристалл» площадью 107 кв. м продавец оценил почти в 35 миллионов рублей.

В квартире выполнен дизайнерский ремонт: имеются спальня с рабочим местом и гардеробной, кухня с барным островом, совмещенная с гостиной, а также универсальная детская комната.

Владелец недвижимости обещает полную шумоизоляцию, вип-мебель и технику. Кроме того в квартире теплые полы и умный замок в виде отпечатка пальца.

В условиях ремонта моста у Телецентра и связанных с этим обстоятельством пробок довольно сомнительно, что кто-то решится приобрести жилье в этой части города по такой стоимости.