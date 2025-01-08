Покупателю предлагают бизнес «под ключ».

В Омске выставили на продажу производство крафтовых пенных напитков, известное под брендом «Домашний пивовар». Владелец Андрей не назвал причину реализации заводика, но пояснил, что покупатель получит бизнес из трех частей.

В первую очередь, это обopудoвaниe, расположенное на улице 1-й Северной. Производство рассчитано на 14 400 литров пива в месяц.

Во-вторых, владелец обещает передать покупателю рецепт и технологии производства напитка вместе с обученным персоналом и зарегистрированной торговой маркой.

В-третьих, это ИТ-технологии: оцифрованное производство и коммуникации с клиентами.

Стоимость бизнеса продавец оценил в 10 млн. рублей.