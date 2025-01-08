Житель Калачинска Никита Соловьянов скончался еще в ноябре.

В социальных сетях появилось сообщение о гибели на СВО жителя Калачинска Никиты Соловьянова. Он умер еще в ноябре. В апреле парню исполнилось 20 лет.

Других подробностей о жизни бойца не приводится.

Прощание с Соловьяновым состоялось 5 января в Калачинске. Молодого человека похоронили на местном кладбище.