Омск-Информ
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·Происшествия

Всего в аварии пострадали 4 человека.

В МЧС по Омской области рассказали об аварии с пострадавшими на трассе А-320, в районе села Иртыш столкнулись две легковушки. Судя по снимкам с места происшествия, ударной волной уничтожило передние части машин.

Один человек оказался зажатым механизмами. Спасатели МЧС России деблокировали пострадавшего и передали его врачам. Всего в аварии пострадали 4 человека.

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·Происшествия

Всего в аварии пострадали 4 человека.

В МЧС по Омской области рассказали об аварии с пострадавшими на трассе А-320, в районе села Иртыш столкнулись две легковушки. Судя по снимкам с места происшествия, ударной волной уничтожило передние части машин.

Один человек оказался зажатым механизмами. Спасатели МЧС России деблокировали пострадавшего и передали его врачам. Всего в аварии пострадали 4 человека.

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