Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Возгорание тушат 33 сотрудника МЧС.

В ночь на 8 января, у входа в Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ загорелось помещение тира.

Возгорание распространилось на 192 кв.м. На месте работают 33 специалиста и 7 единиц техники.

По состоянию на 1:03 открытое горение удалось ликвидировать. 

·Происшествия

Возгорание тушат 33 сотрудника МЧС.

В ночь на 8 января, у входа в Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ загорелось помещение тира.

Возгорание распространилось на 192 кв.м. На месте работают 33 специалиста и 7 единиц техники.

По состоянию на 1:03 открытое горение удалось ликвидировать. 