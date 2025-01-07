Уже к 10 января потеплеет.

C завтрашнего дня, 8 января, в Омской области ожидается резкое похолодание. По данным синоптиков, ночью в регионе столбик термометра опустится до -11…-16 градусов, при прояснениях до -17…-22 градусов. Днем -8…- 13 градусов, местами до -18. Местами небольшой снег, на дорогах гололедица.

Пик похолодания придется на первый официальный рабочий день года. Ночью до -16…-21 градусов, при прояснении до -26 градусов. Днем -7…-12 градусов, местами до -18 градусов. На дорогах небольшой снег, изморозь, гололедица.

Уже к 10 января днем воздух прогреется до -2 градусов.