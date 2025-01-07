Омск-Информ
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·Происшествия

Обошлось без пострадавших.

В ночь на 7 января, в 1:26, стало известно о возгорании в селе Баженово Саргатского района. Полыхала баня.

Пожар тушили 6 сотрудников МЧС, задействовав 2 единицы техники. Открытое горение ликвидировали за полчаса.  Пострадавших нет.

·Происшествия

Обошлось без пострадавших.

В ночь на 7 января, в 1:26, стало известно о возгорании в селе Баженово Саргатского района. Полыхала баня.

Пожар тушили 6 сотрудников МЧС, задействовав 2 единицы техники. Открытое горение ликвидировали за полчаса.  Пострадавших нет.