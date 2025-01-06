Темпы ввода жилья превысили плановые показатели на 22,4%. Но строят в основном частные дома.
За 2024 год в Омской области ввели в эксплуатацию 868,9 тыс. кв.м жилья. Как сообщили в региональном Минстрое, плановый показатель в 700 тысяч «квадратов» был превышен на 22,4%. Из общего объема введенного жилья 286,9 тысячи пришлись на многоэтажки, частные дома обеспечили 582 тысячи «квадратов».
Увеличение темпов строительства власти региона связывают с масштабными инвестиционными проектами иногородних и омских застройщиков.
– Всего на территории региона реализуется четыре масштабных инвестиционных проекта: «Новый Амур» группы компаний «Стройбетон», «Зеленая Река» группы компаний «Эталон», «Кварталы Драверта» Брусники и «Снегири» Догмы. В результате к 2036 году регион получит более 2 млн кв.м современного качественного жилья, – сообщили в областном Минстрое.
Ранее неоднократно заявлялось, что в год должно вводиться не менее 1 млн кв. м жилья.