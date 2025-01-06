Соревнования пройдут 7 января. Для их проведения будут задействованы основные улицы в центральной части города.

Завтра, 7 января, в Омске пройдет традиционный Рождественский полумарафон. Забег проводится по центральным улицам города, для его проведения вносятся существенные изменения в организацию движения транспорта.

Так, с 8 часов 6 января до 21 часа 7 января запрещено движение всех видов транспорта по улице Ленина на участке от улицы Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь, Банковский переулок на участке от улицы Певцова до Соборной площади, улица Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до улицы Красина, улица Тарская на участке от улицы Красина до улицы Ленина;

С 12 до 17 часов 7 января нельзя будет проехать по улице Ленина на участке от площади Победы до улицы Лермонтова, включая Юбилейный мост, улица Герцена на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы, улица Партизанская на участке от набережной Тухачевского до улицы Ленина, улица Спартаковская, улица Щербанева на участке от улицы Ленина до улицы Бударина, улица Думская на участке от проспекта К. Маркса до улицы Ленина, улица Ивана Алексеева на участке от улицы Красина до набережной Тухачевского.

В качестве альтернативы автомобилистам предложили такой маршрут объезда:

6 января по улицам Интернациональной, Герцена, Ленина, Певцова, Коммунистической, Банковскому переулку;

7 января по улицам Интернациональной, Гагарина и проспекту Маркса.

Ранее стало известно об изменении маршрутов общественного транспорта в связи с проведения Рождественского полумарафона.