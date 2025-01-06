За 2024 год пассажиропоток электрического транспорта прирос почти на 3 млн человек.
Электрический транспорт, представленный в Омске троллейбусами и трамваями, становится все более популярным у жителей города. В 2024 году он перевез более 31,8 млн пассажиров, почти на 3 миллиона больше, чем годом ранее, сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
– Важным событием 2024 года стало возобновление троллейбусного движения по Левобережью через Ленинградский мост, а также возвращение на улицы города троллейбусного маршрута № 8, – написал глава города в своем телеграм-канале.
Добавим, что безопасные и качественные поездки обеспечивают более 1500 разнопрофильных сотрудников МП «Электрический транспорт»: водители, кондукторы, слесари, специалисты электронного оборудования, монтеры пути и т.д.