Горожанин заявил о своих «связях», намекая на свою безнаказанность.

В маршрутке №904, следовавшей из Омска в поселок Лузино, произошел инцидент. Как рассказали очевидцы в соцсетях, один из пассажиров, который ехал до железнодорожного вокзала, устроил перепалку с водителем. Он оскорблял перевозчика, обслуживающего этот рейс. И угрожал оружием.

- Я всегда вооруженный ходу в этом городе, и все менты знают. Мой сын сам мент. Я всегда со стволом хожу, - заявлял омич.

В чем причина конфликта, и кто конечный адресат угроз, автор видео не уточнил. Чем закончился гневный монолог, тоже не известно.