На новогодние каникулы Иван Кротт отправился к родителям в Называевский район.

Первый проректор ОмГПУ Иван Кротт, до недавнего времени занимавший пост министра образования региона, в новогодние каникулы отправился к родителям в Называевский район. В деревне он чистил снег и ходил на колонку за водой.

Свое пребывание в сельской глубинке Кротт сопроводил строчками из популярной песни «Родительский дом»:

Хорошо мы живем или плохо живем, Но есть место одно на планете… Это место зовется родительский дом — Это лучшее место на свете!

Ранее в интервью «Омск-информу» Иван Кротт рассказывал, что ездит к родителям на электричке.