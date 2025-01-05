Полоса переменного движения начнет функционировать с 9 января.

Минувшей ночью на мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра велись работы по подготовке к запуску реверсивного движения. Для этого мост перекрывали с полуночи до 5 часов утра.

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, в соответствии со схемой организации дорожного движения на мосту устанавливали делиниаторы, монтировали дорожные знаки и светофоры.

С 9 января заработает новая схема дорожного движения на мосту у Телецентра. Она предполагает использование полосы переменного движения: утром она будет использоваться для выезда с левого берега Иртыша на правый, вечером – наоборот.

Светофоры, регламентирующие раздельный проезд транспорта с улицы Заозерной и с проспекта Мира, будут по-прежнему использоваться. Непосредственно перед въездом на мост в обоих направлениях установят дополнительные светофоры типа Т.8, оснащенные двумя секциями.

По умолчанию, по крайней правой полосе в каждом направлении будет включен разрешающий сигнал светофора. Движение по средней полосе переменного направления будет разрешено при включении зеленого сигнала на светофоре, расположенном непосредственно над этой полосой в установленные временные интервалы.