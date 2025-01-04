Омск-Информ
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·Спорт

Дублем в составе «ястребов» отметился Наиль Якупов.

Хоккеисты омского «Авангарда» начали 2025 год крупной выездной победой над нижнекамским «Нефтехимиком» – 5:1. В составе «ястребов» дублем отметился Наиль Якупов, также шайбы на счету Игоря Мартынова, Майкла Маклауда и новичка команды Джованни Фьоре.

6 января «Авангард» проведет выездной матч в Казани против «Ак Барса». Начало в 20.00 по омскому времени.

·Спорт

Дублем в составе «ястребов» отметился Наиль Якупов.

Хоккеисты омского «Авангарда» начали 2025 год крупной выездной победой над нижнекамским «Нефтехимиком» – 5:1. В составе «ястребов» дублем отметился Наиль Якупов, также шайбы на счету Игоря Мартынова, Майкла Маклауда и новичка команды Джованни Фьоре.

6 января «Авангард» проведет выездной матч в Казани против «Ак Барса». Начало в 20.00 по омскому времени.