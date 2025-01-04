Омск-Информ
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·Происшествия

Авария произошла утром на проспекте Королева.

Сегодня утром на проспекте Королева в Омске произошло тройное ДТП с участием двух легковых автомобилей и пассажирского автобуса. На пересечении с улицей 3-я Дунайская столкнулись «Хэндай Солярис», «Лада Ларгус» и автобус «ЛиАЗ», ехавший по 103-му маршруту. По предварительным данным, 41-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу.

– В результате аварии водитель автомобиля «Хэндай» от полученных травм скончался на месте происшествия, – сообщили в областной прокуратуре. – В настоящее время по факту ДТП организована проверка, ход которой прокуратура поставила на контроль.

Никто из 40 пассажиров автобуса не пострадал.

·Происшествия

Авария произошла утром на проспекте Королева.

Сегодня утром на проспекте Королева в Омске произошло тройное ДТП с участием двух легковых автомобилей и пассажирского автобуса. На пересечении с улицей 3-я Дунайская столкнулись «Хэндай Солярис», «Лада Ларгус» и автобус «ЛиАЗ», ехавший по 103-му маршруту. По предварительным данным, 41-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу.

– В результате аварии водитель автомобиля «Хэндай» от полученных травм скончался на месте происшествия, – сообщили в областной прокуратуре. – В настоящее время по факту ДТП организована проверка, ход которой прокуратура поставила на контроль.

Никто из 40 пассажиров автобуса не пострадал.