Олег Кучин долгое время руководил Третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Омской области.

Бывший руководитель Третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Омской области, полковник юстиции Олег Кучин стал адвокатом. Осенью он успешно сдал необходимые экзамены и теперь планирует работать в Москве.

– Квалификационный экзамен на присвоение статуса адвоката сдал в Омске в сентябре 2024 года, решение Совета адвокатской палаты Омской области о присвоении адвокатского статуса было вынесено также в октябре 2024 года. В декабре 2024 года на заседании Совета адвокатской палаты города Москвы принят в состав адвокатской палаты, – сказал Кучин в комментарии порталу «СуперОмск». – Конечно, я буду скучать по родному городу. В Омске остались мои близкие друзья и родственники, и мы с семьей планируем часто сюда приезжать.

Отдел, которым долгие годы руководил Кучин, специализируется на расследовании налоговых преступлений. С недавних пор его начальником является Александр Сертаков.