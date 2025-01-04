Станция плановой мощностью 18,35 МВт будет введена в эксплуатацию в 2029 году.

АО «ВетроСПК», входящее в структуру «Росатома», намерено построить в Омской области ветряную электростанцию. Инвестиционный проект по строительству генерирующего объекта на основе использования возобновляемого источника энергии был одобрен АО «АТС» (дочерняя компания Ассоциации «НП Совет рынка»).

На сайте «Совета рынка» сообщается, что станция будет введена в эксплуатацию в 2029 году, плановый объем установленной мощности объекта составит 18, 35 МВт. В год он будет производить 57 908,21 МВт*ч электрической энергии. Другие параметры ветряной электростанции и место ее строительства неизвестны.

До недавнего времени в Омской области развивалась солнечная генерация. Две станции построены на юге региона, одна – непосредственно в Омске.