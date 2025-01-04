В 2024 году американский нападающий «ястребов» записал на свой счет 37 шайб.

Континентальная хоккейная лига подвела итоги 2024 года. Среди героев есть и представители «Авангарда». Так, американский нападающий «ястребов» Рид Буше стал лучшим снайпером лиги – на его счету 37 заброшенных шайб.

– Второй календарный год подряд лучший Рид Буше. Год назад он чуть-чуть (1 шайба) не дотянулся до рекорда Сергея Мозякина (49 в 2014 году), – говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

Защитник «Авангарда» Семен Чистяков стал лучшим по голам среди игроков обороны. Он забросил 16 шайб. Капитан омской команды Дамир Шарипзянов сделал 48 результативных передач и набрал 56 очков. Это лучшие показатели среди защитников лиги.

Из других достижений «ястребов» стоит выделить 7 дублей Рида Буше (в 2023 году он тоже семь раз забрасывал по две шайбы в одном матче) и время на льду защитника Дамира Шарипзянова – 1775 минут и 26 секунд. Он и Семен Чистяков стали самой надежной парой защитников в лиге (показатель «плюс-минус» составил +19).