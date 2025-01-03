Средства на инфраструктурный проект будут выделены в рамках фабрики проектного финансирования госкорпорации «ВЭБ.РФ».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал строительство новых аэропортов в шести городах страны, включая Омск. Этот вопрос обсуждался на встрече главы правительства с председателем государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым.

Как сообщил Шувалов, при поддержке ВЭБа были построены и реконструированы 12 аэропортов, включая Шереметьево. В рамках фабрики проектного финансирования строятся девять новых аэропортов, поданы заявки еще на шесть.

– Это Краснодар, Салехард, Горно-Алтайск, Магнитогорск, Омск и Архыз. Это города, в которых высокий промышленный потенциал и очень высокий туристический потенциал. Каждый из этих городов так или иначе упоминается в федеральных проектах. Мы понимаем ответственность по подписанию новых кредитных соглашений. Базовая инфраструктура, как считают аналитики, в том числе Центрального банка, расшивает самые узкие места, – подчеркнул Шувалов.

Мишустин в ответ заявил, что нужно обязательно продолжать финансирование базовой инфраструктуры.

– Я передам инициаторам проектов ваши слова и поддержку, – сказал руководитель ВЭБа, обращаясь к главе правительства.

Новый аэропорт «Омск-Федоровка» будет строить холдинг «Аэропорты регионов». Согласно подписанному концессионному соглашению, объект сдадут в 2028 году.