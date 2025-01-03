Омск-Информ
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·Общество

Вероника Губенко с супругом поехала отдыхать на новогодние праздники, а стала волонтером.

Заведующая миопическим центром Клинической офтальмологической больницы имени Выходцева, врач-офтальмолог Вероника Губенко и ее муж участвуют в очистке побережья Черного моря от разлива нефтепродуктов. Омичи поехали в Краснодарский край на новогодние праздники, а стали волонтерами.

– Поехали отдыхать, но раз такая беда, надо помогать, – отметила Вероника Губенко.

Доктор занимается спасением птиц: через зонд вводит им сорбенты, закапывает глаза и делает инъекции. Ее супруг в это время носит канистры с отработанной водой.

·Общество

Вероника Губенко с супругом поехала отдыхать на новогодние праздники, а стала волонтером.

Заведующая миопическим центром Клинической офтальмологической больницы имени Выходцева, врач-офтальмолог Вероника Губенко и ее муж участвуют в очистке побережья Черного моря от разлива нефтепродуктов. Омичи поехали в Краснодарский край на новогодние праздники, а стали волонтерами.

– Поехали отдыхать, но раз такая беда, надо помогать, – отметила Вероника Губенко.

Доктор занимается спасением птиц: через зонд вводит им сорбенты, закапывает глаза и делает инъекции. Ее супруг в это время носит канистры с отработанной водой.