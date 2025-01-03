Омск-Информ
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·Общество

Потепление будет сопровождаться снегом и гололедом.

Завтра, 4 января, в Омске ожидается потепление до +1 градуса, облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный 7-12 м/с, сообщили в городской администрации со ссылкой на ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». Потепление будет сопровождаться снегом и гололедными явлениями.

– В последующие два дня в Омске сохранится примерно такая же погода, со слабым снегом, а в отдельных районах области ожидаются туман, изморозь, небольшой снег, на дорогах гололедица, – отметили в мэрии.

Омичей просят соблюдать осторожность на дорогах. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, следует звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78-78-78.

·Общество

Потепление будет сопровождаться снегом и гололедом.

Завтра, 4 января, в Омске ожидается потепление до +1 градуса, облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный 7-12 м/с, сообщили в городской администрации со ссылкой на ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». Потепление будет сопровождаться снегом и гололедными явлениями.

– В последующие два дня в Омске сохранится примерно такая же погода, со слабым снегом, а в отдельных районах области ожидаются туман, изморозь, небольшой снег, на дорогах гололедица, – отметили в мэрии.

Омичей просят соблюдать осторожность на дорогах. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, следует звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78-78-78.