Снег, ветер, метель – не самое подходящее время для загородных поездок, напомнили в ГИБДД.

Утром в пятницу, 3 января, сотрудники ГИБДД, несшие службу на трассе Челябинск-Новосибирск, увидели стоящий на обочине автомобиль ВАЗ-2111. Его водитель рассказал о поломке – у машины произошел разрыв ремня газораспределительного механизма (ГРМ).

Инспекторы остановили попутный автомобиль и попросили отбуксировать сломавшуюся машину на ближайшую заправку. Там поломку удалось устранить, и водитель продолжил движение, поблагодарив сотрудников Госавтоинспекции.

– Сегодняшние погодные условия – снег, ветер, ограниченная видимость и наледь – не самое подходящее время для поездок, особенно за городом, – обратились к водителям в ГИБДД. – Призываем вас по возможности перенести их, а если вы все же в пути – будьте максимально бдительны и осторожны.

В случае непредвиденных ситуаций нужно звонить по телефону 102.