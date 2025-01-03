Легенда омского клуба Дмитрий Рябыкин выразил двусмысленное восхищение, что ветеран хоккея играет уже 37-й сезон на высоком уровне.

Бывший главный тренер «Авангарда», бывший защитник клуба Дмитрий Рябыкин назвал нонсенсом, что его бывший партнер по омскому клубу 52-летний Яромир Ягр продолжает профессиональные выступления. Сейчас чешский нападающий проводит 37-й сезон в команде Экстралиги «Кладно», где он начинал карьеру.

По словам Рябыкина, все это благодаря работоспособности форварда.

- И так нонсенс, что он до сих пор играет. Мне кажется, его только вперед ногами можно вынести, чтобы он закончил с хоккеем. У человека нет семьи, никого, нашел себя в этом деле. Хоккей для него — это весь смысл, - цитирует ТАСС Рябыкина. - Он очень много времени проводил на арене, профессионально относился к своему здоровью. У него можно было поучиться работоспособности — человек мог часами отрабатывать какой-то элемент.

Обладатель Кубка Стэнли в текущем розыгрыше чешской Экстралиги провел 19 матчей и набрал 6 (3+3) очков.

Отметим, что нападающий Яромир Ягр играл за «Авангард» в 2004-2005 гг, и 2008-2011 гг. и помог «ястребам» завоевать Кубок Континента. Дмитрий Рябыкин защищал цвета омской команды в 1998-2007 гг., а также в 2008-2012 гг.