Омск-Информ
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·Образование

Сейчас на площадке трудятся более 60 строителей, объект готов более чем наполовину.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о ходе строительства гимназию №88 в Октябрьском округе города. Образовательное учреждение планировали капитально отремонтировать, но его состояние было настолько аварийным, что власти приняли решение о сносе объекта и строительстве на его месте новой школы по типовому проекту 1949 года.

– Сейчас внутри здания ведется обустройство лестничных маршей, монтаж системы отопления, внутренних сетей электроснабжения. Снаружи — кровельные работы. На месте трудятся 63 человека. Строительная готовность объекта составляет 54%, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Ввести старую-новую школу в эксплуатацию планируется к 1 сентября 2025 года. На проведение работ из бюджета направлено более 381 млн рублей.

·Образование

Сейчас на площадке трудятся более 60 строителей, объект готов более чем наполовину.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о ходе строительства гимназию №88 в Октябрьском округе города. Образовательное учреждение планировали капитально отремонтировать, но его состояние было настолько аварийным, что власти приняли решение о сносе объекта и строительстве на его месте новой школы по типовому проекту 1949 года.

– Сейчас внутри здания ведется обустройство лестничных маршей, монтаж системы отопления, внутренних сетей электроснабжения. Снаружи — кровельные работы. На месте трудятся 63 человека. Строительная готовность объекта составляет 54%, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Ввести старую-новую школу в эксплуатацию планируется к 1 сентября 2025 года. На проведение работ из бюджета направлено более 381 млн рублей.