Детали переговоров по поводу одного из игроков рассказал омский журналист Андрей Блохин.

Автор и ведущий «Овертайма» Андрей Блохин в группе программы в соцсети «ВКонтакте» рассказал о трех хоккеистов, которые бы могли бы перейти в омский «Авангард» до дедлайна.

Закрытие трансферного окна произошло в ночь на 28 декабря. К этому времени команду пополнили 17 игроков. Как рассказал омский журналист, «ястребы» могли бы подписать Кирилла Пилипенко из «Северстали», Виталия Пинчука из минского «Динамо», а также воспитанника системы «Авангарда» Ивана Мищенко, который сейчас играет за «Адмирал».

Стали известны и детали переговоров руководства «Авангарда» по поводу Кирилла Пилипенко.

- Как поговаривают злые языки в кулуарах, после того, как переговоры с руководством «Северстали» зашли в тупик, омичи вышли на самый верх, на Мордашова (Алексей, владелец контрольного пакета акций ПАО «Северсталь» — РИА «Омск-информ»), - сообщил Блохин. - Тот подумал, подумал… И дал команду готовить документы на продление Пилипенко. «Такая корова нужна самому». Вот такие слухи ходят вокруг этой истории.

По некоторым данным, за Пилипенко омичи готовы были выложить 120 млн рублей. Но руководство «Северстали» отказалось отдавать нападающего, назвав его командообразующим игроком.