Сам он вместе с тремя другими пассажирами оказался в больнице.
Сегодня, 1 января, в 18:07 часов, стало известно об аварии на трассе Омск-Муромцево- Седельниково.
Предварительно установлено, что 49-летний водитель на «Ладе Гранте» съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.
В результате водитель вместе с тремя пассажирами, 71-летней, 38-летней и 53-летней женщинами, доставлены в больницу. Еще один пассажир, 73-летний мужчина, скончался на месте происшествия.
По результатам освидетельствования водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Показания алкотектора составили 0,67 мг/л.
Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.