Омск-Информ
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·Общество

Загсы также назвали самые популярные имена.
В последний день 2024 года Реестр ЗАГС обновил данные о том, как называли своих детей омичи. Самыми популярными стали имена София (296 девочек) и Михаил (325 мальчиков). В топ-10 также вошли Анна (290) и Александр (300), Ева (264) и Артем (287), Мария (216) и Максим (241), Варвара (215) и Матвей (237).
В топ самых редких имен попали:
  • Аида и Енэ;
  • Аксинья и Есин;
  • Мая и Разиль;
  • Мари и Айан;
  • Жанара и Алик.
·Общество

Загсы также назвали самые популярные имена.
В последний день 2024 года Реестр ЗАГС обновил данные о том, как называли своих детей омичи. Самыми популярными стали имена София (296 девочек) и Михаил (325 мальчиков). В топ-10 также вошли Анна (290) и Александр (300), Ева (264) и Артем (287), Мария (216) и Максим (241), Варвара (215) и Матвей (237).
В топ самых редких имен попали:
  • Аида и Енэ;
  • Аксинья и Есин;
  • Мая и Разиль;
  • Мари и Айан;
  • Жанара и Алик.