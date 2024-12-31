Она продлится до утра 1 января.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня в Омске ожидается магнитная буря. Возмущение магнитосферы началось еще около 12:00.

К 15:00 оно достигнет уровня G1 (слабая магнитная буря), к 18:00 – уровня Gа (средняя буря), а к 21:00 – почти уровня G3 (сильная буря).

После 00:00 возмущение магнитосферы начнет слабеть. Ниже уровня бури оно опустится к 09:00 1 января, хотя в середине дня еще ненадолго может подняться.