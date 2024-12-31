Он пошел гулять с братом, но отстал. Домой его вернули полицейские.

Вчера около 13:00 на улице Депутатской к инспекторам дорожно-патрульной службы обратилась женщина. Она передала полицейским встреченного на дороге ребенка.

Старший лейтенант полиции Святослав Скобеев и лейтенант полиции Карим Султанов усадили мальчика в автомобиль и стали выяснять, что случилось. Мальчик рассказал, что его зовут Сергеем, ему 4 года. Он живет в Омске. Вместе с родителями мальчик приехал в гости к бабушке и дедушке, пошел гулять с братом, но потерялся. Вернуться домой сам он не смог.

– Ребенок сказал, что сможет показать, где живут бабушка и дедушка. Автоинспекторы проехали на улицу Большую Луговую, где Сергей сразу узнал дом своих родных, – рассказали в ГИБДД.

Полицейские передали мальчика бабушке и дедушке, которые даже не подозревали, что их внук уже успел потеряться и найтись.