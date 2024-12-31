Омск-Информ
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·Происшествия

Одному из мужчин было 39 лет, другому – 41 год.
Вчера около 17:17 на улице Ершова в Омске произошел пожар. Загорелась одна из квартир в трехквартирном доме № 77.
На место происшествия выезжали 27 сотрудников МЧС России на 6 пожарных машинах. Они ликвидировали открытое горение в 18:07. Площадь пожара составила 80 кв. м.
При пожаре погибли двое мужчин, 39 лет и 41 года. Как сообщает следственный комитет, они отравились продуктами горения.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с открытым источником огня.
·Происшествия

Одному из мужчин было 39 лет, другому – 41 год.
Вчера около 17:17 на улице Ершова в Омске произошел пожар. Загорелась одна из квартир в трехквартирном доме № 77.
На место происшествия выезжали 27 сотрудников МЧС России на 6 пожарных машинах. Они ликвидировали открытое горение в 18:07. Площадь пожара составила 80 кв. м.
При пожаре погибли двое мужчин, 39 лет и 41 года. Как сообщает следственный комитет, они отравились продуктами горения.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с открытым источником огня.