Омск-Информ
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·Общество

Жителей региона ждет небольшой снег.
По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня днем в Омской области будет –9...–14 градусов. Ветер достигнет 6–11 м/с. На дорогах ожидается гололедица.
– Ожидается опасное явление: днем 31 декабря местами по Омской области будет сильное гололедно-изморозевое отложение, – отметили в министерстве региональной безопасности.
В новогоднюю ночь похолодает до –11–16. Местами пройдет небольшой снег. Синоптики также обещают усиление ветра – 7–12 м/c и гололедицу на дорогах.
В первый день нового года будет –5...–10. Местами в регионе ожидается метель: небольшой снег по прогнозу будет сочетаться с юго-восточным, южным ветром 15–18 м/с.
·Общество

Жителей региона ждет небольшой снег.
По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня днем в Омской области будет –9...–14 градусов. Ветер достигнет 6–11 м/с. На дорогах ожидается гололедица.
– Ожидается опасное явление: днем 31 декабря местами по Омской области будет сильное гололедно-изморозевое отложение, – отметили в министерстве региональной безопасности.
В новогоднюю ночь похолодает до –11–16. Местами пройдет небольшой снег. Синоптики также обещают усиление ветра – 7–12 м/c и гололедицу на дорогах.
В первый день нового года будет –5...–10. Местами в регионе ожидается метель: небольшой снег по прогнозу будет сочетаться с юго-восточным, южным ветром 15–18 м/с.