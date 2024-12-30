Легковушка, на которой она ехала с парнем, столкнулась с КамАЗом и превратилась в груду металлолома.

Днем 30 декабря на севере Омской области, в Тарском районе, произошло ДТП, в результате которого погибла 20-летняя девушка. По данным полиции, в 12:50 часов в районе 17-го километра трассы Тара– Мартюшево столкнулись легковушка «Лифан-Солано» и грузовик КамАЗ. Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

– В результате ДТП 20-летняя пассажирка автомобиля «Лифан-Солано» скончалась в карете скорой медицинской помощи, 21-летний водитель автомобиля «Лифан-Солано» с различными травмами доставлен в больницу, – сообщили в полиции.

Управлявший грузовиком 36-летний мужчина в аварии не пострадал. По факту ДТП сейчас проводится проверка.