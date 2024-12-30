Омск-Информ
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·Общество

Речь идет об общедоступных охотничьих угодьях региона, в закрепленных угодьях можно охотиться до 10 января.  

31 декабря в Омской области завершается охота на сибирскую косулю и лося, напомнили в региональном Минприроды. Эти сроки установлены для добычи зверя в общедоступных охотничьих угодьях, при этом в закрепленных угодьях охотиться можно до 10 января 2025 года.

Кроме того, на территории региона продолжается охота на боровую дичь, пушных животных и кабана.

·Общество

Речь идет об общедоступных охотничьих угодьях региона, в закрепленных угодьях можно охотиться до 10 января.  

31 декабря в Омской области завершается охота на сибирскую косулю и лося, напомнили в региональном Минприроды. Эти сроки установлены для добычи зверя в общедоступных охотничьих угодьях, при этом в закрепленных угодьях охотиться можно до 10 января 2025 года.

Кроме того, на территории региона продолжается охота на боровую дичь, пушных животных и кабана.