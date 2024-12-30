Семейная пара так привязалась к псу по кличке Антошка, что посадила его в машину и увезла домой.

Жители Омска случайно украли собаку из муниципального приюта. Семейная пара регулярно приезжала в приют по субботам на традиционную прогулку с обитателями учреждения и встретила там пса по кличке Антошка. Собака так понравилась омичам, что в один из следующих приездов они просто посадили животное в машину и увезли домой.

Через некоторое время собаку хватились, были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, показавшие, что животное увозят на автомобиле. Учреждение собиралось писать заявление в полицию, как на связь вышли новые хозяева Антошки. Они рассказали, что были так очарованы псом, что забыли оформить необходимые документы, сообщает медиа «Трамплин». В доказательство того, что с собакой все в порядке, омичи записали и прислали в приют видео с новым домом четвероногого. Для Антошки сделали большую теплую будку, в распоряжении собаки просторный двор, она успела подружиться с детьми хозяев, еще одним псом и кошкой.

В ближайшее время друзья приюта, случайно укравшие собаку, приедут в учреждение, чтобы оформить документы и стать легальными хозяевами питомца.