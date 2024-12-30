Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Новый микрорайон появится в Амурском поселке. Высотных домов здесь не планируется.

Очередной участок частного сектора в Омске хотят отдать под проект комплексного развития территории. На сей раз застроить планируется участок в Амурском поселке – он располагается в границах улиц Челюскинцев, 2-й Ремесленной, 3-й Береговой и 7-й Ремесленной.

Проектом, который по заказу департамента градостроительства и архитектуры мэрии разработало БУ «Омскархитектура», планируется строительство 3- и 4-этажных жилых домов, детского сада на 100 мест, а также спортивной площадки и сквера. Магазины, объекты делового управления и культурно-досуговой деятельности предполагается разместить на первых этажах домов.

3013
·Экономика/Бизнес

Новый микрорайон появится в Амурском поселке. Высотных домов здесь не планируется.

Очередной участок частного сектора в Омске хотят отдать под проект комплексного развития территории. На сей раз застроить планируется участок в Амурском поселке – он располагается в границах улиц Челюскинцев, 2-й Ремесленной, 3-й Береговой и 7-й Ремесленной.

Проектом, который по заказу департамента градостроительства и архитектуры мэрии разработало БУ «Омскархитектура», планируется строительство 3- и 4-этажных жилых домов, детского сада на 100 мест, а также спортивной площадки и сквера. Магазины, объекты делового управления и культурно-досуговой деятельности предполагается разместить на первых этажах домов.

3013