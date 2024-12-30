Средняя стоимость дорогих машин с пробегом в уходящем году составила 5 млн 437 тысяч рублей.
Эксперты сервиса по продаже автомобилей «Авито Авто» назвали самые популярные дорогие машины с пробегом в Омске. Речь идет о транспортных средствах стоимостью более 3 млн рублей.
В этом сегменте лидируют Toyota Land Cruiser Prado (доля продаж – 2,72 %), BMW 5 серии (доля – 2,71 %) и BMW Х5 (доля – 2,7 %). Также в пятерку самых продаваемых люксовых машин вошли Lexus RX (2,69 %) и Mercedes-Benz E-класса (2,08 %), сообщает портал «Город55». Далее следуют Hyundai Palisade, Toyota Land Cruiser, Toyota RAV4, BMW 3 серии и BMW X7.
Добавим, что средняя стоимость таких автомобилей в уходящем году составила 5 млн 437 тыс. рублей.