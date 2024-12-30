Омск-Информ
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·Общество

Деревья росли на территории Клинического медико-хирургического центра на улице Булатова.

Накануне в паблике «100 необычных мест Омска» соцсети «ВКонтакте» появился пост о массовой вырубке сосен в центре города. Несколько десятков деревьев хвойных пород росли на территории Клинического медико-хирургического центра, расположенного на улице Булатова.

Как заявили в областном Минздраве, деревья пришлось срубить для строительства нового хирургического корпуса КМХЦ. После завершения работ будут высажены новые деревья.

·Общество

Деревья росли на территории Клинического медико-хирургического центра на улице Булатова.

Накануне в паблике «100 необычных мест Омска» соцсети «ВКонтакте» появился пост о массовой вырубке сосен в центре города. Несколько десятков деревьев хвойных пород росли на территории Клинического медико-хирургического центра, расположенного на улице Булатова.

Как заявили в областном Минздраве, деревья пришлось срубить для строительства нового хирургического корпуса КМХЦ. После завершения работ будут высажены новые деревья.