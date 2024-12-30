Омск-Информ
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·Общество

Новых руководителей получили сразу три отдела МВД России в муниципальных районах области.

Сразу в трех муниципальных районах Омской области появились новые руководители отделов полиции. Как сообщили в региональном УМВД, начальником ОМВД России по Азовскому району назначен подполковник полиции Максим Кривощеков. С июля 2015 года он работал заместителем начальника отдела и получил повышение по службе.

Аналогичные назначения произошли в Нижнеомском и Оконешниковском районах. Майор полиции Евгений Панкратов, с декабря 2022 года занимавший должность заместителя начальника ОМВД России по Нижнеомскому району, назначен руководителем этого ведомства. Его коллега, майор полиции Андрей Драч, стал начальником ОМВД России по Оконешниковскому району. Замруководителя отдела он трудился с ноября 2022 года.

·Общество

Новых руководителей получили сразу три отдела МВД России в муниципальных районах области.

Сразу в трех муниципальных районах Омской области появились новые руководители отделов полиции. Как сообщили в региональном УМВД, начальником ОМВД России по Азовскому району назначен подполковник полиции Максим Кривощеков. С июля 2015 года он работал заместителем начальника отдела и получил повышение по службе.

Аналогичные назначения произошли в Нижнеомском и Оконешниковском районах. Майор полиции Евгений Панкратов, с декабря 2022 года занимавший должность заместителя начальника ОМВД России по Нижнеомскому району, назначен руководителем этого ведомства. Его коллега, майор полиции Андрей Драч, стал начальником ОМВД России по Оконешниковскому району. Замруководителя отдела он трудился с ноября 2022 года.