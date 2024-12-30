Соперником омичей будет магнитогорский «Металлург», один из самых принципиальных соперников «ястребов».

Хоккеисты омского «Авангарда» проведут последний матч в 2024 году. Сегодня, 30 декабря, «ястребы» встретятся на льду «G-Drive Арены» с магнитогорским «Металлургом». Начало встречи в 17:00.

Уральская команда является одним из самых принципиальных соперников «ястребов». В нынешнем чемпионате они провели уже четыре матча, и каждая из команд одержала по две победы. Противостояние ожидается упорным, в отличие от предыдущего матча «Авангарда» с «Ладой», где было заброшено 13 шайб (7:6 в пользу омичей), зрителям вряд ли стоит ждать такого же голевого пиршества. Новый главный тренер «ястребов» Ги Буше остался недоволен игрой своей команды в защите, и в матче с «Магниткой» его команда наверняка будет внимательнее действовать в обороне. Уральцы же в принципе не блистают атакующей игрой.

Сейчас «Авангард» занимает 7-е место в Восточной конференции. «Металлург» идет четвертым.