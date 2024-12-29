Буйный мужчина угрожал убить стюардессу и бросался на другого пассажира.

Вчера вечером на борту самолета Airbus A320 (RA-73828) «Уральских авиалиний», следовавшего из московского аэропорта Домодедово в Читу, произошел резонансный инцидент.

По данным телеграм-канала «Авиаторщина», в хвостовой части один из пассажиров напал на стюардессу, угрожал убить ее и насильно удерживал в заднем вестибюле. После этого он переключился на пассажиров: одному из них он скрутил руки за спиной и повел его к переднему вестибюлю.

Бортпроводники, преградив буйному дорогу к кабине пилотов, поинтересовались причиной такого поведения. На что мужчина заявил о том, что проводит «смертельную операцию». В ответ мужчина сказал о проводимой им «смертельной спецоперации».

Обо всем доложили пилотам. Командир воздушного судна принял решение вынужденно посадить самолет в Омске и запросил полицейских к трапу. От нападавшего не пахло алкоголем, но при этом у него оказались «стеклянные» глаза и учащенное дыхание.

Как уточнили в пресс-службе «Уральских авиалиний», перед приземлением в Омске дебошира связали специальными средствами сдерживания и усадили на место при помощи четырех пассажиров. После заруливания на место стоянки мужчину забрали правоохранители. А рейс почти с трехчасовой задержкой вылетел в Читу.