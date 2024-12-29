Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Общественные обсуждения проекта запланированы на 16 января.

На сайте городской администрации появился проект планировки территории, разработанный ООО «ГлавОмскархитектура», в границах улиц Лукашевича, Ватутина, Новороссийская и Волгоградская на Левобережье. Заказчиком выступил сын владельца ТК «Маяк» Геннадий Шнейдмиллер.

В этой локации уже ведется строительство высотки. На улице Волгоградской собираются строить два гаража, на 67 и на 100 машиномест. Кроме того, предполагается построить СТО на пересечении улиц Волгоградской и Новороссийской.

По улице Ватутина запроектирован центр детского образования. Общественные обсуждения по изменению проекта проведут до 16 января.

·Экономика/Бизнес

Общественные обсуждения проекта запланированы на 16 января.

На сайте городской администрации появился проект планировки территории, разработанный ООО «ГлавОмскархитектура», в границах улиц Лукашевича, Ватутина, Новороссийская и Волгоградская на Левобережье. Заказчиком выступил сын владельца ТК «Маяк» Геннадий Шнейдмиллер.

В этой локации уже ведется строительство высотки. На улице Волгоградской собираются строить два гаража, на 67 и на 100 машиномест. Кроме того, предполагается построить СТО на пересечении улиц Волгоградской и Новороссийской.

По улице Ватутина запроектирован центр детского образования. Общественные обсуждения по изменению проекта проведут до 16 января.