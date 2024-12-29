Молодой человек несколько раз перевел деньги для «подтверждения счета».

В омскую полицию обратился 20-летний студент технического вуза. Он рассказал, что мошенники обманули его на 75 тыс. рублей.

Полицейские выяснили, что молодой человек решил продать свой игровой аккаунт на одном из специализированных сайтов за 100 тыс. рублей. На объявление откликнулся незнакомец. Он предложил перейти в чат, в котором состояли продавец, покупатель и гарант – независимый участник, который должен обеспечивать безопасность и прозрачность сделки.

Обсудив условия, незнакомец пообещал перевести деньги в течение 15 минут и вскоре прислал скриншот об оплате, после чего заявитель передал ему доступ к аккаунту. Гарант сделки сообщил омичу: так как он является новым пользователем, необходимо подтвердить банковские реквизиты и перечислить на некий счет 25 тыс. рублей. Но, как обычно бывает в таких случаях, произошла техническая ошибка. Для вывода платежа запросили еще 35 тыс. рублей, для разблокировки счета – 15 тыс. рублей.

Аферисты убедили молодого человека, что все деньги вернутся. Когда этого так и не произошло, потерпевший понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

Следователем отдела полиции № 4 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства преступления, устанавливают личности мошенников.