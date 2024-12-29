Омич не выдержал безопасное расстояние и протаранил автомобиль «Ситрак».

Сегодня около 06:20 стало известно об аварии в Крутинском районе.

Предварительно установлено, что на дороге Тюмень – Омск, также именуемой «трассой смерти», 41-летний водитель «Ниссана» не рассчитал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля «Ситрак» и врезался в него.

В результате ДТП водитель «Ниссана» скончался на месте происшествия. Судя по всему, его машина превратилась в груду металлолома.

Окончательные обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.